شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات الفنانين لـ رشا سامى العدل بالشفاء العاجل بعد أزمتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى عدد من الفنانين الشفاء العاجل، للفنانة رشا سامى العدل بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة كانت ستؤدى إلى وفاتها، وكتب الفنان سامح حسين: "ألف حمد الله على سلامتك يا رشا ربنا يحفظك يارب"، وكتب الفنان إيهاب فهمى: "ألف حمد لله على سلامتك ياحبيبتى والحمد لله على كل شىء"، وجاءت أغلب التعليقات بالدعوات لها بالشفاء العاجل.

وحرصت الفنانة رشا سامي العدل، على توجيه الشكر لكل عائلاتها وأصدقائها بعد نجاتها من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أدت إلى انسداد الشريان التاجي وهبوط وإحساس بالشلل، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، صورة للتقرير الطبي الخاص بحالتها، وكتبت "بوست توضيحي علشان مش ملاحقة أرد علي كل الناس غصب عني سامحوني".

وتابعت رشا سامي العدل في البوست "يوم الخميس صحيت بألم فظيع في صدري ذراعي واحساس بالشلل فعليًا وشبه قاطعة نفس وفجأة جالي هبوط ووقعت ضغط ٧٠/٤٠ وتم نقلي إلى المستشفى في وضع شديد الخطورة منها بإسعاف مجهز إلى مستشفى تخصص قلب حالتي شبه ميئوس منها، جلطة مكتملة في جدار القلب وانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن وتم إبلاغ أمي وبنتي أني هاموت في خلال الساعة حرفيًا مش بهزر وسمعت بودني وابتديت اتشاهد واقرأ كل القرآن اللي حفظاه خائفة ولكن راضية بمشيئة ربنا وبمعجزة من ربنا سبحانه وتعالي كتب لي عمر جديد والشريان التاجي فجأة فتح نسبة ١% اللي هي لا تُذكر أصلا كانت سبب أني أعيش وكل الدكاترة بالإجماع استغربوا من حالتي في سني ده".

وأضافت رشا في منشورها قائلة: "مؤخرًا أنا اتحطيت تحت ضغوطات كتير صعبة ومؤلمة من وفاة أخويا الصغير لغربتي في دبي لخسارة شغلي لمشاكل عائلية وشخصية لاكتئاب حاد وكتمت جوايا فوق احتمالي ومن هنا أحب أقول لكم إن الإنسان ضعيف قوي ومفيش حاجة تستاهل وربنا لا يوريكم اللي أنا شوفته أبدًا لا فيكم ولا في حد بتحبوه".

وتابعت رشا سامى العدل : "في الأيام المفترجة دي أتمنى الناس اللي بتحبني تدعي لي لأني في قمة اكتئابي وبمر بفترة موجعة جدًا في حياتي من كل النواحي، شكرًا لكل الناس اللي وقفت جمبي واتخضوا عليا علي رأسهم أمي وولادي، عمي محمد روح قلبي اللي حضر في التو واللحظة وشوفت خوفه وخضته عليا في عينيه، عمي جمال رغم وجوده خارج مصر كان متابع ثانية بثانية عمي مدحت ووجع قلبه عليا، عمتي أغلي إنسانة في الدنيا علي قلبي وحتة مني عمي رمزي الجميل، والد ابنتي الأصيل إيهاب طبوزادة اللي جيه علي ملا وشه من السفر مخصوص أخويا خالد والدته ماجدة نور الدين وخطيبته هنا، ولاد وبنات ومراتات عمامي كلهم طبعا".

واستطردت رشا قائلة: "ماقدرش أتجاهل أبدًا نقيبي دكتور أشرف زكي أخويا وصديقي اللي قلب الدنيا علشان ينقذني في أسرع وقت ممكن ومنير مكرم اللي كان أول واحد يحضر علشان ينقلني للمستشفى المناسبة لحالتي"، وأضافت: "الجدعة صحبتي وصاحبة أمي ماجدة حافظ اللي فضلت معايا لحد ما وصلتني البيت وبنتي الغالية علي قلبي أم حمزة جنة إبراهيم، زمايلي وأصدقائي الجميلة نهال عنبر الغالي أيمن عزب أخويا إيهاب فهمي أمي التانية راوية سعيد وطبعًا نص مصر اللي كلموا ماما علشان خافوا يكلموني، صحابي من خارج الوسط بقي دول مش هاقدر اكتب اسامي لأنهم بجد كتير قوووووي ربنا يخليكم ليا، عيد سعيد عليكم جميعًا".

