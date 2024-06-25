شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي لـ"الخليج 365": مصر كانت مخطوفة وثورة 30 يونيو أعادتها والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم هاني رمزي لـ"الخليج 365" بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، إن مصر كانت مخطوفة وثورة 30 يونيو أعادتها من جديد.

وأشار هاني رمزي، إلى أن فترة خطف مصر كانت وجيزة ولكن ثورة يونيو هي من أعادتها لأهلها من جديد مرة أخري، ولا يزال هناك رغبة لاختطافها مرة أخري ولذلك يجب أن نظل بنفس روح الانتماء والالتحام سويا من أجل الحفاظ على منجزات ثورة 30 يونيو، خاصة في ظل اشتعال الأوضاع في البلدان التي تحيط بمصر.

وأضاف هاني رمزي، أن مصر مستهدفة، ولذلك لابد أن نظل جميعا متماسكين ببعضنا البعض وايد واحدة لمواجهة أي تحدي يواجه مصر، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو من أعظم إنجازات الشعب المصري، وسيكتب في التاريخ أن الشعب المصري نزل لشوارع مصر في 30 يونيو وقال كلمته واستطاع إعادة مصر لأهلها والحفاظ على ثقافتنا وهويتنا وعادتنا وتقاليدنا.