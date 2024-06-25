الإمارات تُطلق حملة كُبرى لتوزيع مياه الشرب في شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - خالد عبد الرحمن (أبوظبي)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وفي خطوة إنسانية طارئة، وفي ظل المجاعة التي تهيمن على أهالي القطاع نتيجة منع تدفق السلع والمساعدات إلى الشمال، سارعت عملية «الفارس الشهم 3» إلى تنفيذ حملة كبرى لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية في مختلف مناطق شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم في ظل شُح المياه، والمجاعة والنقص الحاد في المواد الغذائية والوضع المأساوي وانعدام أفق الحياة وأساسياتها.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» من خلال المساعدات الإنسانية والمشاريع الأساسية التي تُقدمها للسكان في غزة وشمال القطاع، إلى التخفيف من حدة المعاناة، حيث وزعت المياه الصالحة للشرب على السكان في مختلف المناطق المنكوبة، من خلال عشرات السيارات المحملة بصهاريج معبأة بالمياه التي تجولت في شوارع وأزقة المخيمات للوصول لأكبر قدر ممكن من السكان، لمساندتهم في ظل صعوبة الحصول على المياه نتيجة تدمير البلديات والآبار الرئيسة التي كان يعتمد عليها السكان سابقاً.

وتُقدم الإمارات المياه الصالحة للشرب للسكان في مختلف المناطق لتسهيل الحصول على المياه نظراً للصعوبة التي يواجهونها في ظل المعاناة وانعدام أساسيات الحياة، ونظراً للتحديات الصعبة التي تواجهها البلديات في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، التي تحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومن ضمنها المياه، مما يسبب كارثة إنسانية.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق، 33000 طن من الإمدادات العاجلة نقلت عبر 395 رحلة جوية و1243 شاحنة، وثلاث سفن رست في ميناء العريش قبل نقل حمولتها إلى قطاع غزة.

وحملت السفينة الأولى 4016 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية، فيما حملت السفينة الإغاثية الثانية 4544 طناً من المساعدات، بينما تضمنت السفينة الثالثة 4630 طناً من المواد الإغاثية.

كما استطاعت دولة الإمارات بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي إيصال نحو 300 طن من المساعدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ القطاع عن طريق البحر وتسليمها إلى شمال القطاع.

وأنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف شخص من سكان القطاع.

وتنتج 5 مخابز أوتوماتيكية افتتحتها دولة الإمارات نحو 15000 رغيف خبز في كل ساعة، ويستفيد منها 72 ألف شخص، كما توفر مادة الطحين لـ 8 مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية من الخبز لـ 17140 شخصاً.

الممر البحري

أعلنت دولة الإمارات تخصيص 15 مليون دولار دعماً لصندوق «أمالثيا» الذي أعلنت عنه قبرص بهدف دعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة، ورفع مستوى تدفق المساعدات الإنسانية وتوفير طرق وأدوات تمويل مرنة لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السكان في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.