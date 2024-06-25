شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو الدورة الثانية من مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لقناة Extra News برومو للدورة الثانية من مهرجان العلمين، وظهر خلال البرومو لقطات من حفلات الموسم الأول الذى أقيم العام الماضى، وشارك فيه معظم نجوم الغناء الذين أحيوا حفلات ضخمة خلاله، كما استعرض البرومو جانبا من الفعاليات الرياضية التي سبق أن تم تنظيمها خلال الدورة الأولى من المهرجان.

هذا وقد شارك خلال الموسم الأول من مهرجان العلمين عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد" بعدما حضرها جمهور كبير من محبي حفلات الصيف، ومن أبرز النجوم الذين أحيوا حفلات الموسم الماضى الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي.