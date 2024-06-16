شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تهنئ جمهورها بعيد الأضحى بصورة قديمة من الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد كبير من النجوم، على تهنئة متابعيهم على السوشيال ميديا بعيد الأضحى، وتختلف التهنئة من نجم إلى آخر، حيث هنأت النجمة إلهام شاهين جمهورها بالعيد بصورة قديمة لها من داخل الحرم أمام الكعبة، وكتبت إلهام شاهين عليها قائلة: "حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمى العالم وكل عام ونحن جميعًا بخير يارب".

صورة إلهام داخل الحرم المكى وأمام الكعبة منذ عام

ونشرت إلهام شاهين الصورة من قبل العام الماضى، وتحديدًا في شهر مارس 2023 وكانت تؤدى وقتها فريضة العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صافى الدين، ولاقت الصور من داخل الحرم المكى إعجاب جمهورها.

إلهام شاهين وسلسلة من التكريمات الأسابيع الماضية

وكُرمت النجمة إلهام شاهين الأيام الماضية من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية.

وكرمت إلهام شاهين في حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية الشهر الماضى وأقام تحت شعار "تحيا المقاومة.. تحيا فلسطين"، وذلك ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على اقامة المهرجان (اليوبيل الذهبي).