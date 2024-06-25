شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وصلاح عبد الله معا فى أحدث صور من مسلسل تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد «تيتا زوزو»، وهو مسلسل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم والنجمات، مثل الفنان صلاح عبد الله، محمود البزاوي، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، وإيمان يوسف.



وظهرت الفنانة إسعاد يونس خلال أحدث صور من كواليس المسلسل مع الفنان صلاح عبد الله أثناء جلسة لهما داخل أحد الأماكن العامة.

آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس

وعرض مؤخرا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.



اسعاد يونس مع صلاح عبد الله