عمرو دياب يكشف حقيقة انتقاله للإقامة في لبنان

كشف الفنان عمرو دياب عن معلومة جديدة في لقاء تلفزيوني له على هامش حفله الغنائي بلبنان أمس السبت.

وقال عمرو دياب في تصريحات تلفزيونية، إنه يحب بيروت منذ سنوات طويلة ويعتبر لبنان بلده الثاني، وكان يفكر في الإقامة بها منذ سنوات موضحا:" كنت بقول دايما أنا هعيش فيها".

وعبر عمرو دياب في تصريحاته عن سعادته بالإقبال الجماهيري على حفله في لبنان الذي حضره حوالي ٢٢ ألف متفرج ومحب للهضبة.

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الفنان عمرو دياب في مكتبة ببيروت وذلك قبل حفله المقام الليلة في العاصمة اللبنانية.

ورحب رئيس وزراء لبنان بالفنان عمرو دياب وأثنى على دوره في دعم حركة السياحة والفن في لبنان وذلك تقديرا للاقبال الكبير الذي تشهده حفلاته هناك.

وقدم عمرو دياب، خلال حفله في لبنان باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: (يا أنا يا لأ، حبيبي يا نور العين، يا أجمل عيون، انت الحظ، هتدلع، ميال، قمرين).

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