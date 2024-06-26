لندن - الخليج 365
أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة آن أصيبت بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، الأحد.وأودعت شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) مستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.
كما قال القصر في بيان، الإثنين: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".
ولم يخض البيان في تفاصيل.
ويُعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار غاتكومب بارك، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.
ومن المفهوم أن الإصابات في الرأس تتفق مع احتمال أن يكون الحصان قد صدمها برأسها أو ساقيها.
وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.
وقد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز بارتجاج في المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.