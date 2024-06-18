شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون جنيه حصيلة إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فيلم ولاد رزق 3 إيرادات شباك التذاكر أمس الاثنين محققا 22 مليونا و134 ألف جنيه، فيما حقق فيلم اللعب مع العيال 3 ملايين و210 آلاف جنيه.

أما فيلم عصابة الماكس فحقق مليونا و509 آلاف جنيه، وحصد فيلم أهل الكهف 948 ألف جنيه، ليصل حجم إيرادات أفلام العيد أمس الاثنين 27 مليونا و803 آلاف جنيه.

فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، فيلم اهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.