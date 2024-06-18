شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الخراز المسرحى يستعد لتقديم عرض "دجا" على مسرح الدير والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الخراز المسرحى خلال الشهر الجارى لتقديم العرض المسرحى "دجا" على مسرح الدير، والعرض عن رواية "الأسياد" للمؤلف حسين كمال، وأعدها للمسرح مارتن ماجد، وإخراج مينا مجدى.

العرض يدور حول قرية في صعيد مصر يسيطر عليها السحر والدجل، بغرض الحماية، ولكن الحقيقة هو البحث عن الذهب المتواجد في قلب الصحراء، وشيع البعض ذلك ليملأ الخوف قلوب أهالي البلدة، والذي يسيطر عليهم الجهل، ويشارك في بطولة العمل بيشوي رايد وإبراهيم حنا ومريم صابر وفيرينا جرجس ومينا عزيز وفيبرونيا جرجس وكيرلس جمال ومينا أشرف ومارينا اسعد ومارينا شحاتة وسيمون بخيت وسمعان اسعد ويسي شنوده وميرنا ميلاد وسالي عصام، والعرض تحت إشراف نيافة الانبا ابانوب اسقف عام المقطم والقس يسطس توفيق، وهو عرض يقدم ضمن عروض المسرح الكنسي.

جدير بالذكر أن فريق الخراز المسرحي هو تابع لدير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وتم عرض العرض المسرحي على مسرح الدير في أغسطس العام الماضي، كما تم عرضه في نفس الشهر على مسرح كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وتم عرضه أيضًا على مسرح مطرانية شبرا الخيمة في أكتوبر الماضي، وعلى مسرح الدير مرة أخرى في يناير الماضي، وحصل العرض على مركز ثالث، وافضل موسيقى من مهرجان مطرانية شبرا الخيمة ومركز ثالث على مستوى الكرازة المرقسية.