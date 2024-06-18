شكرا لقرائتكم خبر عن طاير فى الهوا..تامر حسني يبهر جمهوره بـ"عروض استثنائية" بحفل التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم تامر حسني جمهوره بالطيران فوقه في حفله بالتجمع الذي حضره أكثر من 50 ألف شخص، وقرر الفنان تامر حسني أن يطير 120 متر ليصافح جمهوره وكرر الطيران مرتين وسط تصفيق من الجمهور الذي كان في حالة صدمة في الثواني الأولى من صعوبة وجراءة طيران تامر حسني الذي حلق فوق الجماهير يصافحهم في عرض استثنائي.

قدم تامر حسني العديد من مواهب السوشيال ميديا من عازفين ومغنيين، و في لافته جميلة نادي على تامر فني كهرباء و قال له إنه يغني وبالفعل ارسل تامر حسني المايك له وغنى الشاب بصوت عذب ولاقى استحسان كبير من الجمهور و ظل يهتف العامل بحبك يا تيمو.

من آخر أعمال تامر حسني في السينما كان فيلمه "تاج" الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.



تامر حسني



تامر حسني يفاجئ جمهوره بعروض استثنائية



تامر حسني



حفل تامر حسني بالتجمع



تامر حسني يفاجئ جمهوره بعروض استثنائية في حفله بالتجمع



جمهوره حفل تامر حسني بالتجمع



حفل تامر حسني بالتجمع



تامر حسني



تامر حسني