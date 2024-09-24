شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يخوض منافسات وزن 89 كجم ببطولة العالم لناشئي رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

يخوض أحمد جمال، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال ، منافسات وزن 89 كجم اليوم، الثلاثاء، فى بطولة العالم للناشئين تحت 20 سنة، والمحدد لها الفترة من 20 وحتى 27 سبتمبر الجارى بإسبانيا.

وضمت القائمة المشاركة كلا من ميرنا طنطاوى وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة عبدالرازق والسيد عطية وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد محمد ضيف ومحمود حسنى.

وشهدت أولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة من بينها واحدة لـ سارة سمير التى حصدت فضية رفع الأثقال.

وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.