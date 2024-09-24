شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يجرى محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية بعض الدول ومسؤولي منظمات دولية، وذلك على هامش مشاركته بنيويورك في أشغال قمة المستقبل.



وبحث عطاف -وفق وكالة الانباء الجزائرية- مع كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، العلاقات المتميزة التي تشهدها البلدين بالإضافة إلى الاستحقاقات الثنائية المرتقبة عن قريب على المستوى الوزاري.



كما بحث خلال لقائه مع وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى عدد من الملفات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.



وناقش خلال لقائه مع وزير خارجية الرأس الأخضر روي ألبرتو دي فيجيريدو سواريس، الاستحقاقات المرتقبة في إطار الاتحاد الإفريقي ومناقشة سبل توطيد التعاون الثنائي.



من جانب آخر، تركزت المحادثات مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، حول "تبادل الرؤى حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن تناول آفاق الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين".



وفي الختام بحث وزير الشئون الخارجية الجزائري مع الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا عبد الله دشتي، سبل تعزيز التعاون البيني في المجالات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء نتائج الزيارة التي قامت بها هذه المسؤولة الأممية إلى الجزائر" شهر مايو الماضي.