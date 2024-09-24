شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن عن جسر جوى وبرى لنقل المساعدات إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن بدء عمل جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان .



وقال السوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - الإثنين، " إن أبوابنا مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية، مؤكدا أن العراق يعمل ويدعو إلى عقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية المتواجدين في نيويورك والعمل لعقد قمة إسلامية لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات على العمق اللبناني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، إلى نحو 500 حالة وفاة، وإصابة و1645 جريحاً