إلهام شاهين تجتمع مجددًا مع هالة صدقي وليلى علوي في عمل سينمائي

أعلنت النجمة إلهام شاهين، عن عمل سينمائي جديد سوف يجمعها بالفنانة هالة صدقي والفنانة ليلى علوي ويحمل اسم "قلبي بيحبك يادنيا"، وذلك بعد تعاونهن الأخير في فيلم "يا دنيا يا غرامي" الذي مر عليه حوالي 28 عامًا.

إلهام شاهين تنشر صورة تجمعها بالفنانة ليلى علوي وهالة صدقي

وشاركت إلهام شاهين، صورة تجمعها بالثنائي هالة صدقي وليلى علوي عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقي وليلى علوي، جمعتنا صداقة طويلة في الحياة وعلى الشاشة في فيلم يا دنيا يا غرامي، الفيلم الذي لاقى نجاحًا كبيرًا جداً عند عرضه وحصلنا جميعاً على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، أجمل فيلم عن الصداقة، بحبه جداً، وإن شاءالله سيجمعنا قريباً فيلم قلبي يحبك يا دنيا".

عمل سينمائي منتظر

على جانب آخر تشارك الفنانة إلهام شاهين، في فيلم " الحب كله"، وخلال أحداثه تظهر إلهام شاهين بدور والدة الفنان أحمد فتحي، الذي يعيش قصة حب مع الفنانة حورية فرغلي، ويحتفلان بزفافهما في المنطقة التي يعيشان فيها، فيما تتناول القصة الكواليس الخفية وما قبل حفل الزفاف وما به من صعوبات وتحديات بالنسبة للأسر البسيطة.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب إلهام شاهين، كلّ من: أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني وآخرين، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر.

آخر المشاركات الفنية لـ إلهام شاهين

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت من قبل في مسلسل "ألفريدو" حيث أبهرت إلهام المشاهدين بتجسيدها لشخصية مريضة الزهايمر وكيف تتعرض للخداع من أقرب المقربين لها، إلا ابن شقيقها الذي يحاول إنقاذها من محاولات العائلة لاستغلال حالتها الصحية.

وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم، أحمد فهمي، إنجي كيوان، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي وآخرون، والعمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

قد يهمك أيضــــاً: