هيفا وهبي ساحرة بفستان من الدانتيل الأبيض وتتمايل على أنغام "ما بضعفش"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي محبيها بمقطع فيديو يظهر إطلالتها الآسرة والحابسة للأنفاس التي على بساطتها إلا أنها أظهرت جمال قوامها ومنحتها تألقاً لا مثيل له.



فقد وثقت هيفا من خلال مقطع مصور شاركتها مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهورها بإطلالة بيضاء عبارة عن فستان من الدانتيل باللول الأبيض بطول ثلاثة أرباع ينتهي بشراشيي قصيرة منحته رونقاً وجاء من أعلى مكشوفاً عند الكتفين بمكين off shoulder وصلا إلى ما موق الكوعين واختارت هيفا حقيبة يد بيضاء مطرزة فاخرة وانتعلت حذاء أبيض بكعب زاد من أنوثتها الطاغية.

اما من الناحية الجمالية ، فاعتمدت هيفا تصفيف شعرها بطريقة الخصلات المموجة وأسدلته على ظهرها وطبقت ماكياجاً ركز على كحل العينين والماسكارا السوداء وجاء بمجمله ناعماً واختارت قرطين ذهبيين طويلين لتتزين بهما.

وبدت هيفا وهي تتمشى وتتمايل في الشارع على أنغام أغنيتها الضاربة "ما بضعفش" وذلك قد يكون رداً على من راهنوا أنها لن تكمل بفيلمها المنتظر الذي تحول اسمه إلى "ولاد المحظوظة" وعلقت هيفا على الفيديو كاتبة :"ما زلت أنتقل إلى أشياء أفضل".

