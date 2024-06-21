هالة صدقي توجه رسالة لصناع وأبطال فيلم «ولاد رزق 3»

القاهرة- الخليج 365
وجهت الفنانة هالة صدقى رسالة تهنئة إلى كل صناع وأسرة فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث، بمناسبة طرح الفيلم بدور العرض السينمائى، وافتتاح الفيلم بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو «انستجرام»، صوره لها مع نجوم ومخرج العمل لتشارك بها الجمهور؛ معلقة : «مبروك لفيلم ولاد رزق والافتتاح المشرف جدا بالرياض لصناعة السينما، ومبروك النجاح لأسرة الفيلم وصناعه».
يذكر أن حقق فيلم ولاد رزق الجزء الثالث نجاح كبير فور طرحه بدور العرض السينمائى بمصر، وحقق أرقام قياسية بشباك تذاكر السينما خلال أيام قليلة من طرحة للمشاركة بموسم عيد الأضحى السينمائى.
الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، محمد لطفى، محمد ممدوح، أسماء جلال، نسرين أمين، والإخراج طارق العريان.
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