مها أحمد تهاجم منتقديها على «تيك توك»

علقت الفنانة مها أحمد، على منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم عليها من بعض المتابعين، لظهورها في العديد من فيديوهات الـ«تيك توك»، مشيرة إلى أنه ليس لأحد دخل في تقديمها تلك الفيديوهات واللايفات.

ونشرت «مها» مقطع فيديو عبر «إنستجرام» أثناء رقصها على أغنية «قماصه حساسه»، قائلة : «أى حد مالوش لازمه معترض انى بعمل تيك توك خليك فحالك وربى نفسك قبل ماتربى عيالك».

مها أحمد من التمثيل إلى التيك توك

وعلى الرغم من تاريخها الفني الطويل، وخفة ظلها في الأعمال الكوميدية، غابت الفنانة مها أحمد عن جمهورها لسنوات طويلة، ثم ظهرت فجأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعبر عن استيائها من ابتعادها عن الفن، مشيرة إلى أنها أصبحت موظفة في منصة تيك توك، بعد أن تعاقدت مع إدارتها منذ فترة.

بنبرة حزن من الممثلة الكوميدية التي لطالما أسعدت جمهورها، ظهرت مها أحمد في بث مباشر عبر حسابها على «تيك توك» لتقول: «إحنا بنطلع عشان مابنشتغلش، ولقينا مجال زي السوشيال ميديا، ولو أنا مثلًا بعمل مسرح ولو فيه عائلة سعودية أو كويتية بيجيبولي هدايا، وعندي أصدقاء يمنيين بيجبولي فضة، فهل أقبل الهدايا وأنا في المسرح أو السينما ومش هقبلها في اللايف؟»، ثم واصلت بنبرة صوت أعلى: «لأ هقبلها.. وأنا حرة ومحدش له حاجة عندي».

بثقة شديدة وكأنها تقف أمام كاميرا التليفزيون وليس كاميرا هاتفها المحمول، بررت مها أحمد لجمهورها سبب اتجاهها إلى تيك توك، مؤكدة أنها تريد أن تعمل ولذا وافقت على توقيع عقد مع إدارة التطبيق، وقالت في الفيديو الذي جعلها تتصدر ترند جوجل والسوشيال ميديا: «بفكر في أكل عيشي، وبفكر الناس بيا وبالـCV بتاعي، بقول للناس أنا فنانة وموجودة حتى لو ماليش أعمال دلوقتي»، ورفضت مها للتعليق ورفضت الإدلاء بأي تصريحات في الأزمة.

وتخرجت «مها» في المعهد العالي للفنون المسرحية واشتهرت بأدوارها الكوميدية والاجتماعية، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1994 من خلال مسلسل «حرب الفراولة»، وشاركت في العديد من المسلسلات والأفلام الناجحة، منها «سوق مجرى العيون» و«حلو الكلام» و«الدبابير» و«الوتد» و«أوبرا عايدة» و«حديث الصباح والمساء».

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