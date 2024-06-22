درة تعود إلى كواليس “إثبات نسب” وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة درة في التحضير للعودة لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “إثبات نسب”، والذي كان مقرراً أن يعرض في رمضان الماضي إلا أن الشركة المنتجة أعلنت خروجه من السباق لأسباب عير معلومة، على أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني حيث من المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل.

وكانت درّة قد كشفت السبب الحقيقي لخروج مسلسلها “إثبات نسب” من السباق الرمضاني، مشيرةً إلى أن ما قيل عن حدوث خلاف بينها وبين المنتج أو عدم التسويق للمسلسل بشكل كافٍ غير صحيح بالمرّة.

وأوضحت أن فريق عمل المسلسل فضّلوا تأجيل عرضه، بعدما رأوا أنهم لن يتمكّنوا من الانتهاء من تصويره قبل رمضان، خاصة أنهم بدأوا التصوير في وقت متأخر، مؤكدةً أن الأمر طبيعي ويحدث كل عام مع بعض المسلسلات.

وأكدت درّة أنها لا تهتم لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني أو خارجه، على قدر ما يهمها أن يكون العمل جيداً، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور خلال عرضه.

وكانت درّة قد أعلنت عن تأجيل عرض المسلسل، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في”إنستغرام”، وكتبت معلقةً على خبر التأجيل: “على خير إن شاء الله، وشكراً لجمهوري العزيز على السؤال والاهتمام، وسيكون عمل يليق بكم”.