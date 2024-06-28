عمرو يوسف عن أسماء جلال: فنانة محترمة وهتبقى من نجوم الصف الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان عمرو يوسف، كواليس المشاهد الذي جمعته بالفنانة أسماء رزق، ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، والذي عرض في السينمات المصرية والعربية مؤخرًا.

وأشاد "يوسف" في لقائه "ببرنامج الراديو بيضحك، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، على إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس، بأداء الفنانة أسماء جلال، قائلًا: "أسماء صديقة عزيزة وانسانة محترمة وجميلة، سعدت بالعمل معها واشتغلنا قبل كده مع بعض في مسرحية ودي تاني مرة نتقابل في عمل فني، أسماء ممثلة شاطرة جدا ومؤكد إنها هتكون من نجمات الصف الأول الفترة الجاية".

وعن المشاهد التي جمعت أسماء جلال "سمر"، وعمرو يوسف "ربيع" في فيلم "ولاد رزق 3"، أوضح: "في حاجات بتطلع بتطلع أثناء التصوير، أسماء مش من الممثلين اللي لما حاجة تتقال وتتغير على الهواء بيعطلوا.. لا بتركب الموجة وبتتعامل مع المواقف على طول".

وأضاف:"الحقيقة سعدت بالتجربة معاها وأتمنى نكرر الشغل مع بعض، وربيع وسمر عملوا كومبو جديد عجب الناس".

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال، سيد رجب، محمد لطفي.

اقرأ أيضا..

"متل قصص الحب" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان الشانزليزيه السينمائي

بالفيديو.. هشام ماجد يغني "مُنايا" لمصطفى قمر بصوت نبيل شعيل