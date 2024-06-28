فن ومشاهير

أشرف زكي عن "شهوة جسد": "النقابة ورانيا يوسف سيتقدمان ببلاغ ضد مفبركيه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن استعداد النقابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مفبركي فيلم "شهوة جسد"، ومن قام بنشره عبر موقع "يوتيوب" خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مفبركي هذا الفيلم، كما ستتقدم الفنانة ببلاغ بصفتها ردًا على تداول هذا الفيديو المفبرك".

وحذر الفنان أشرف زكي خلال الفترة الماضية من التعامل مع الورش الفنية الخاصة بالتمثيل، وأكد أن النقابة لا تعترف بها.

يذكر أن الفنان أشرف زكي عرض له مؤخرًا مسلسل "مليحة" بطولة مجموعة من نجوم الدراما المصرية وذلك بموسم دراما رمضان 2024.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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