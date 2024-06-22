شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال الفنانة السورية رويدا عطية من أجل التفرغ لابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدد من المواقع الإخبارية اللبنانية، عن اعتزال الفنانة رويدا عطية للفن وقال موقع قناة lbc، أن الفنانة ابتعدت منذ زواجها وانجابها ابنها الوحيد زين، عن الأعمال الجديدة بالإضافة إلى عدم تفاعلها مع متابعيها على السوشيال ميديا بأية بوستات جديدة.

وهو ما دعا الصحف اللبنانية لتأكيد أن الفنانة رويدا عطية لن تعود بأعمال فنية جديدة، ليأتي الجواب منها في الساعات الماضية بإعلان خبر اعتزالها وفقاً لما نقله التقرير.

يذكر أن أبرز أعمال رويدا عطية أغنية "كيفك يا حب" وهى من كلمات عمر سارى، ألحان محمد بشار، توزيع الموسيقى رامى رئيس، بالإضافة إلى "ميدلى" فلسطينية التى سبق وقدمتها هديةً للشعب الفلسطينى كان بينها أغنية "وين ع رام الله، علّى الكوفية، تحت اشراف سمير المولى وميدلى للشحرورة صباح تفاعل معها الحاضرين من مختلف الجنسيات العربية.