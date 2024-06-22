شكرا لقرائتكم خبر عن علم المغرب وبوكيه ورد من الديفا.. أبرز مشاهد حفل أنغام في موازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة أنغام أمس الجمعة حفلا غنائيا في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التي يحبها جمهورها، وسط تفاعل كبير من الحضور، إلى جانب حرصها على ارتداء علم المغرب خلال الحفل.

وقبل الحفل حرصت النجمة سميرة سعيد إلى إهداء بوكيه ورد إلى أنغام، لترحب بها في المغرب، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لبوكيه الورد، معلقة عليه: "صديقتي وحبيبتي الراقية الجميلة الكبيرة سميرة سعيد ألف شكر".

وبعد الحفل، وجهت أنغام الشكر إلى جمهور المغرب، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت فيديوهات لها من الحفل، معلقة عليه: "تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم".

وكانت النجمة أنغام أحيت مؤخرا واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى والذى أقيم على مسرح آرينا بالكويت بحضور جماهيرى كبير، حيث قدمت للحضور وصلة طربية رومانسية دافئة تضم 27 أغنية بداية من "حالة خاصة" ومرورا بـ"ونفضل نرقص"، و"لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلى بكره لبكره"، "أساميك الكثيرة"، "هتمناله الخير" و"أكتبلك تعهد".. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذى شاركها الغناء والاندماج معها طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.

يذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام، هي أغنية "خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.



أنغام بعد حفلها بالمغرب



حفل أنغام في المغرب



أنغام وحفلها بالمغرب



حفل أنغام



حفل أنغام بالمغرب