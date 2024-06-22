إطلالة نانسي عجرم على البحر في تركيا تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لها على البحر في تركيا.

وظهرت نانسي بالصور بملابس كاجوال أنيقة، إذ ارتدت "شورت" قصير من الكتان باللون البيج من "Prada".

ونسقت نانسي مع الشورت "توب" باللون البيج أيضا وبكمين قصيرين، وأكملت إطلالتها بقبعة باللون الأزرق الغامق ونظارات شمسية من "Celine"، وانتعلت حذاء باللون البيج بكعب مريح.

يذكر أن الممثلة السورية مرام علي كانت قد شاركت الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنية "حبك سفاح" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقد تفاعلت معها نانسي ورقصتا سوياً في الحفل الذي أحيته ليل أمس في إسطنبول تركيا.

كما نشرت مرام علي صورتين برفقة نانسي وقد بدت علامات السعادة واضحة.



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