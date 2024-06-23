مذيعة لبنانية تتألق في شوارع إسبانيا.. وهذه الماركة التي اختارتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مذيعة الطقس و النشرة الفنية على قناة الجديد نورهان إبراهيم بإطلالتها الأخيرة من شوارع إسبانيا، حيث جمعت بين الأناقة والخروج عن المألوف بتنسيق واحد.



وقد إرتدت نورهان إبراهيم فستاناً باللون الأبيض ضيق وطويل، من دون أكمام وبفتحة كشفت عن إحدى الساقين، مع كورسيه ضيق أظهر رشاقة جسمها.

كما أرفقت الإطلالة بحذاء صيفي بالكعب العالي من اللون البيج، وحقيبة يد مميزة باللون الأخضر من دار شانيل، إضافة إلى مجموعة أكسسوارات أضفت رونقاً خاصاً على الإطلالة.

ومن الناحية الجمالية، فضلت نورهان أن تترك شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.