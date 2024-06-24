شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ووائل جسار يجتمعان في حفل غنائي كبير بلبنان 19 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم مصطفى قمر، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا في لبنان ضمن حفلات الصيف، وذلك يوم 19 شهر يوليو المقبل، إذ تم الاستقرار على مكان ضخم لاحتضان الحفل يسع عددا كبيرا من الجمهور، ويشارك قمر في الحفل النجم اللبناني وائل جسار، ومن المقرر أن يقدم قمر خلال الحفل مجموعة مميزة ومتنوعة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور له في هذا الحفل المرتقب الذي جمعه بكل جمهوره ومحبيه في لبنان، ومن بينها أغاني "لسه حبايب" و "السود عيونه" و "منايا" و"حبيب حياتي" و"بسلم عليك" و"الليلة دووب".

وكانت آخر أعمال النجم مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

