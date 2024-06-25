بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. كندة علوش تتلقى الدعم من نجوم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على دعم الفنانة كندة علوش، بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي وتلقيها للعلاج الكيماوي، الأمر الذي تفاعل معه الكثير من محبيها، داعين الله بشفائها العاجل.

ووجه الكثير من النجوم الدعم لكندة من خلال رسائلهم على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت ريهام عبد الغفور، على حسابها بـ”إنستغرام” صورة لكندة، وعلقت قائلة: “اللهم رب الناس اذهب البأس.. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم اشف مرضانا إنك على كل شيء قدير، ربنا يخليكِ لجوزك وولادك وعائلتك وجمهورك ولينا يا أجمل كندة بحبك أوي”.

بينما كتبت حنان مطاوع، رسالة لكندة عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، قائلة: “جميلة ومبهجة وقوية وحنونة، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك وتفرحي بأولادك وبجوزك ومعاهم، وتفرحي بعملك وبصحتك وبحياتك كلها”.

وعلقت الفنانة منى زكي على إصابة كندة علوش بالسرطان عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، قائلة: “المحاربة القوية الرائعة، ربنا يحفظكم كلكم ويبعد أي حاجة وحشة عنكم”.

كما وجهت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن رسالة دعم للفنانة كندة علوش وكتبت في تدوينة لها عبر حسابها على منصة “X” قالت: “كوني قوية وقدّ الحمل كندة. تجربة صعبة بس رح تمرق إن شاء الله على خير وسلامة بأسرع وقت، إرادتك هيّي الأساس وانتي قوية وحلوة من جوة ومن برة كل الحب”.

ودعمت الفنانة جومانا مراد، كندة قائلة في منشور لها على “إنستغرام”: “روحي إنتي الله يحفظك ويخليلك جوزك وولادك وكل أهلك ويبعد عنكم كل مكروه”.

وكتب الفنان قصي خولي على “X” داعمًا كندة علوش قائلاً: “الله يحميك ويحرسك ويحفظك لأولادك وزوجك وعائلتك يا كندوش، ألف الحمدلله إنك صحيتي، الله يحميك ويشفيك ويعافيك”.

أما الفنانة درة فكتبت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”: “حبيبتي كندوشة ألف سلامة عليكي ربنا يحفظك ويخليكي ويخليلك عمرو والولاد ويحفظكم ويبعد عندكم أي سوء يا رب”.

وكتبت الفنانة سوزان نجم الدين قائلة: “ألف الحمد لله على سلامتك حبيبتي إنشا الله ماتشوفي شر أبداً ويحفظك لجوزك وأهلك وولادك يارب”.

وكتبت الفنانة صفاء سلطان: “حبيبتي أنا بعرفك منيح وبعرف كندا القوية ما في شي بالكون رح يوقف بوشك يا رفيقتي يلي كلنا منستمد منها القوة والطاقة الإيجابية انتي أقوى وأشجع من أي طرف مرقتي فيه أنا متأكدة”.

وكتبت الفنانة ورد الخال داعمة كندة علوش: “يا كندة الحلوة والقوية .. صلواتنا معك تقومي بالسلامة وبإذن الله رح تتخطّي هالازمة … محبتي”.