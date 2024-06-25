شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم المشاركة المصرية بالمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات الدورة الـ 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، غدا 26 يونيو، وحتى 29 من الشهر الجاري في مدينة قرطاج التونسية، ويحيى حفل الافتتاح النجم اللبنانى راغب علامة.

وتشهد تلك الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون حضورا متميزا للنجوم من مصر، حيث يشارك النجم فتحي عبد الوهاب كضيف شرف، كما تشارك الفنانة داليا البحيري أيضا كضيفة شرف، وينطلق حفل الختام تحت مسمى "حفل روح العرب"، ويشهد انطلاق أولى حفلات الأوركسترا السيمفوني العربي، التي تجمع ما يزيد عن 80 عازفا وفنانا من مختلف الجنسيات العربية تحت قيادة مصرية للمايسترو جورج قلته.

حفل "روح العرب" يعيد إحياء الموروث العربي الموسيقى بشكل أوركسترالى عصرى يجمع مختلف ألوان التراث الموسيقى وأشهر الأغانى العربية مع توليفة أوركسترالية تمزج بين التخت العربي والآلات الغربية الحديثة بمشاركة فنانين من السعودية وتونس ولبنان والجزائر وسوريا واليمن ومصر.

ويكرم المهرجان وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، وسعد بن محمد إبراهيم الجريس، المستشار الإعلامي لرئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون، والإعلامية الفلسطينية هديل عليان، والمهندس القطري حسن بن محمد الماس، ومن جيبوتي الإعلامية ميسون عبد الله أحمد، ومن تونس سونيا بن بلقاسم، خلال المهرجان سيقام مجموعة متنوعة من الندوات مثل: إعلام الحرب فلسطين مثالا، النجومية في الفضاء الرقمي والتأثير في الرأي العام.