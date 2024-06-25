شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يغيب عن حفل تخرج ابنته لحضور حفل تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

غاب النجم العالمي توم كروز عن حفل تخرج ابنته سوري من المدرسة الثانوية وسط مزاعم أنهما لا يتحدثان، وبدلاً من ذلك حضر حفل ضمن جولة تايلور سويفت Eras في لندن.



توم كروز وابنته سوري

وشوهد نجم The Mission: Impossible مع مشاهير هوليوود في حفل موسيقى أقيم فى لندن، حيث ينشغل بتصوير الجزء الثامن من سلسلة الإثارة والحركة.

أما سوري، فقد اختارت استخدام اسم"سوري نويل" بدلاً من اسم عائلتها الشهير، في إشارة إلى الاسم الأوسط لوالدتها، الممثلة العالمية كاتي هولمز.

وجاءت أخبار تغيير المراهقة لاسم عائلتها بعد أن بلغت 18 عامًا ولم تعد تعتمد ماليًا على والدها، الذي تم تصويرها معه آخر مرة في عام 2012، وفقًا لموقع . geo.tv

واختارت سوري ابنة توم كروز اسم والدتها كاتي هولمز الأوسط، "نويل"، عندما أدرجت نفسها في إنتاجها المسرحي في المدرسة الثانوية للمسرحية الموسيقية Head Over Heels قبل بضعة أسابيع، حسبما ذكرت مجلة Closer Magazine.

جدير بالذكر أن سورى لم تتخذ أى خطوات قانونية لتغيير اسمها، ولكن مهما كان قرارها، زعم التقرير أن كاتى تدعمها.

وقالوا عن رد فعل كاتي على الخطوة الكبيرة التي اتخذتها ابنتها: "كاتي فخورة جدًا بسوري، وتدعمها تمامًا في إسقاط اسم كروز".