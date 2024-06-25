شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة راعي مصر تكرم صناع "رفعت عيني للسما" في المؤتمر السنوي للأرامل والأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك فريق عمل بانوراما البرشا أبطال فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، في مؤتمر الأرامل والأيتام الثاني عشر تحت شعار "قادرة على التحدي" الذي نظمته مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وكرم المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر فريق العمل خلال الفاعلية وقدم التهنئة لهن لفوزهن بهذه الجائزة في مهرجان كان السينمائي الدولي عن الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسماء"، كأول فيلم مصري يفوز بالجائزة فى تاريخ المهرجان موجهًا الشكر لهن على حرصهن على الحضور لمؤتمر راعي مصر لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية .

وأشاد المستشار أمير رمزي بفريق بانوراما البرشا المكون من 6 مبدعات تحدين كل الظروف وحاربن العادات والتقاليد بقريتهن بالمنيا ورفعن اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز الفني.



أبطال فيلم رفعت عيني للسما



أبطال فيلم رفعت عيني للسما



تكريم أبطال فيلم رفعت عيني للسما



تكريم بطلات رفعت عيني للسما



راعي مصر تكرم بطلات رفعت عيني للسما