شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقطات هيفاء وهبى بحفلها في مهرجان موازين بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة هيفاء وهبى، أمس الاثنين، حفلا غنائيا بمهرجان موازين، وكان الحفل كامل العدد و قدمت باقة من الاستعراضات أثناء غنائها، ورفعت هيفاء علم المغرب على المسرح وبعد ذلك وضعته على كتفها ثم قبلته.

كما بكت هيفاء على المسرح ، ووجهت رسالة لجمهورها في المغرب، قائلة:" أنتم أغلى الناس على قلبي، وحشتونى وأهلا وسهلًا بكم، وشكرا لاحتضاني في هذا البلد، البلد العزيز على قلبي والشعب الراقى، أنتم ناس عزاز على قلبى الله يخليكم شعب وسيادة وتحت رعاية وجناح جلال الملك محمد السادس الله يحفظه ويحفظ شعبه".









وفى سياق آخر قاربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمها الجديد ولاد المحظوظة، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024 السينمائى.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى، وتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وقدمت هيفاء وهبي آخر أعمالها في السينما، فيلم "رمسيس باريس" الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.