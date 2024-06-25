موعد حفل مصطفى قمر في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان مصطفى قمر، لإحياء حفلا غنائيًا يوم 19 يوليو في لبنان، ومقرر أن يقدم مجموعة من أغانيi القديمة والحديثة.

كانت آخر أعمال مصطفى قمر، فيلم أولاد حريم كريم، والذي عرض نهاية العام الماضي بجميع دور العرض السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

أولاد حريم كريم:

يجمع فيلم "أولاد حريم كريم"، عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وهم الفنان مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داوود وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم أولاد حريم كريم:

فيلم أولاد حريم كريم يعد استكمالاً للنجاح الذي حققه فيلم حريم كريم، والذي حاز إعجاب الكثير من الجمهور، والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.



يذكر أنّ فيلم حريم كريم عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

كما طرح مصطفى قمر، أغنية جديدة بعنوان بنتي، ضمن أغاني فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أولاد حريم كريم، وهي من كلمات الشاعر رضا زايد، توزيع موسيقي أسامة كمال، أوركسترا وتريات أحمد شرارة، وعزف المايسترو يحيي الموجي.

مصطفى قمر

مطرب وملحن وممثل مصري، ولد لأب يعمل مهندس، تخرج من كلية التجارة قسم إدارة الأعمال، وكان أثناء دراسته بالجامعة يغني خارج المدرجات في كلية التجارة بجامعة الأسكندرية، ثم تعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمى وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة، حيث كانت بدايته الفنية مع أغنية (ولا يا أبو خد جميل) في ألبوم منوعات لقاء النجوم عام 1989، والتي حققت نجاح قبل أن يصدر ألبومه الأول بعنوان (وصاف) عام 1990، ثم ألبوم (لياليكي) عام 1992.

وكان الألبوم الذي حقق من خلاله شهرة كبيرة هو (سكة العاشقين) عام 1994، لتتوالى ألبوماته الغنائية بعد ذلك، وقد إقتحم مجال التمثيل عام 1998، من خلال فيلم (البطل)، وفي العام التالي شارك بفيلم (الحب الأول)، بينما بعام 2000 أصدر أغنية (غزالي) مع حميدي الشاعري والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحاً كبيراً، توالت أعماله بعد ذلك ما بين التمثيل والغناء وكذلك التلحين، من أبرز أعماله (حبك نار، حريم كريم، قلب جريء)، ومن أبرز أغنياته (منايا، الليلة دوب، هي).