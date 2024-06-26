شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعود لمهرجان قرطاج الدولي في الدورة الـ 58 بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

بعد غياب ما يقرب من العشر سنوات، تعود الفنانة السورية أصالة نصري لتصدح في سماء مهرجان قرطاج الدولي من جديد، ذلك المهرجان العريق الذي تنعقد دورته الـ 58 يوم 18 يوليو، وحتى 17 أغسطس من العام الجاري.

أصالة تقرر أن يكون موعد حفلها بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 17 أغسطس 2024، وكان هذا المسرح شاهدا من قبل على نجاحها منذ أكثر من ربع قرن، حيث أثر صوتها الشجيّ في جمهورها وأثّروا فيها، وعودة أصالة هذه المرة سيكون برصيد كبير، وغزير ومتنوّع من الأغاني، لتختتم فعاليات المهرجان في احتفاله بالذكرى الستين لتأسيسه.



أصالة

وتأتي الدورة الـ 58 من مهرجان قرطاج الدولي بمفاجآت فنية غير متوقعة، ومفاوضات مع القيصر كاظم الساهر والشاب خالد وغيرهم من أبرز نجوم الأغنية العربية، وجاءت الدورة الماضية من المهرجان بقائمة من نجوم الفن من مختلف دول العالم، وكان منهم الفنان محمد حماقي.

يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات العربية والأفريقية والعالمية وأعرقها، وتدور فعاليته في المسرح الأثري بقرطاج، الذي أعيد ترميمه في بداية القرن 20، وله طاقة استيعاب لأكثر من 12 ألف شخص، وتم تطويرها بعد ذلك لتشمل 20 ألفا.