ياسر رشاد - القاهرة - اليوم .. الأعلي للثقافة يقيم ندوة "التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل"

بقيم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس، ندوة "التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل"، التي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتور محمد مرسي بالتعاون مع لجنة مواجهة التطرف والإرهاب برئاسة الدكتور أحمد زايد؛ وذلك الأربعاء في تمام السادسة مساءً بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور عثمان أحمد عثمان ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.

المتحدثون حسب الترتيب الألفابائي:

الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومدير مكتبة الإسكندرية، مقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب.

الدكتورة سها بهجت أستاذ الدراسات السياحية وخبير في التعليم الفني والتدريب المهني ومستشار وزير السياحة والآثار.

الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

يعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب



نقاش حول دور التقنيات الحديثة فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة بالأعلى للثقافة

من ناحية أخرى، نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: (دور التقنيات الحديثة والوسائل المساعدة فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة"، وذلك بالتعاون مع جمعية المكفوفين المصرية برئاسة الدكتور علاء الدين عبد الحليم عبد الله، صباح اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 بقاعة الندوات بمقر المجلس.

وانقسمت الندوة على جلستين؛ حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان: (العوامل النفسية والاجتماعية والآثار الإيجابية للتكنولوجيا على حياة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتحقيق الصحة النفسية)، وتحدث فيها: الدكتور علاء الدين عبد الحليم عبد الله، والدكتور محمد صلاح الإمام، والدكتور عبد الله غازى، والأستاذة فاطمة حنفى محمود، والأستاذة سامية شنودة بشرى.

فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان: (دور التقنيات الحديثة والوسائل المساعدة فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة)،

وتحدث فيها: الأستاذ أحمد محمد عبد التواب؛ مسئول التكنولوجيا المساعدة لذوى الإعاقة بالجامعة الأمريكية،

والأستاذ حسام محمد عبد التواب؛ مدرب الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بمركز القوات المسلحة، والأستاذ محمد على السعودى؛ مطور البرامج التكنولوجية بجمعية المكفوفين المصرية، وشهدت الندوة فى ختامها فقرة مخصصة للمواهب الفنية، اشتملت على استعراض فنى للفلكلور الشعبى، وأغنية بلغة الإشارة الخاصة بذوى الإعاقة.