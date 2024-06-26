شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يشارك فى تحدى محمد صلاح وينشر صورته فى الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أشرف عبد البافى، في تحدى محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول الإنجليزي، الذى أطلقه بنشر صورته وهو يستعرض عضلاته مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، ولكن أشرف نشر صورته في طفولته، وكتب عليها قائلا:" عملتها قبلك يا أبو صلاح ملحوظة أنا اللى علي اليمين يا جماعة".



أشرف عبد الباقى

وقد قبل الفنان أحمد سعد تحدي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول الإنجليزي، الذى أطلقه بنشر صورته وهو يستعرض عضلاته مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وقام أحمد سعد بنشر صورة يستعرض فيها بنيانه الرياضى.

وكان محمد صلاح قد نشر صوره وهو يرتدي شورت، ويقف أمام حمام سباحة كبير، مستعرضاً عضلاته مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من حساب النجم عمرو دياب ومحمد رمضان والمطرب أحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد، ووكيل أعماله رامي عباس ليدخلوا في التحدى.

قدم أشرف عبد الباقى للفن العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة وأخرى مع فرق الهواة بين عامي 1979 و1984، بإجمالي نحو 80 مسرحية، وهو ما يبرز عشقه الخاص للمسرح الذي كان بوابته لتقديم باقي ألوان التمثيل.

أبرز أعمال أشرف عبدالباقي على مدار نحو 44 عاما، منذ قدم مسرحياته بداية من عام 1979، نجح أشرف عبدالباقي في تجسيد مختلف الأدوار ووقف أشرف أمام كبار عمالقة الفن، ووثق سجله الفني بأكثر من 161 عملا فضلا عن تقديم العديد من البرامج وإخراج 6 مسرحيات وتأليف وإعداد 3 أعمال.