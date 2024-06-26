البرنامج الكامل لحفل مدحت صالح في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان مدحت صالح ليلة غنائية جديدة في الأوبرا، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية هناك لكبار نجوم الغناء بمختلف فروعها.

موعد حفل مدحت صالح في الأوبرا يونيو 2024

يقام حفل مدحت صالح في 29 يونيو على المسرح الكبير، يبدأ في الساعة 8 والنصف مساءً، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويتم دخول المسرح قبل إقامة الحفل بساعة، ويتم الالتزام بارتداء الملابس الرسمية.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح في الحفل، باقته الغنائية المفضلة لدى جمهروه بين أغانيه الخاصة ومجموعة من نغمات الزمن الجميل، منها "حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ، من نظرة ، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا