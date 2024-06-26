ماجد المهندس يشوق جمهوره بـ "ميني ألبوم" في صيف 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يتغنى الفنان ماجد المهندس في الموسم الصيفي الجاري بإصدارت جديدة ضمن “ميني ألبوم”، سيتم طرحه رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

تفاصيل ميني ألبوم ماجد المهندس الجديد “البضاعة”

يحمل الألبوم عنوان “البضاعة” وهي الأغنية التي تم طرحها في عيد الأضحى المبارك، وسيتضمن 4 أغاني مع أبرز صناع الأغنية الخليجية.

كانت أحدث ألبومات ماجد المهندس “بديت أطيب” في فبراير من العام الماضي والذي ضم 9 أغانِ

“بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب”.

ألبوم بديت أطيب لـ ماجد المهندس

أغاني الألبوم هي: “تمنيتك" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل وألحان سهم صاحب "حصة الأسد" من الألحان (6 أغاني) في الألبوم، فهو أيضا ملحن أغاني "الله لا يقطعها عادة" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت أطيب" التي كتبها الأمير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الألبوم، فهي من ألحان أحمد الهرمي، واثنتان منها كلمات أحمد علوي هما "قوس الربابة" و"الشتا يسأل"، والأغنية الأخيرة "البارحة عندي" كلمات الشاعرة ضي، وتولى توزيع الألبوم موسيقيا: سيروس، وبشار سلطان، ومدحت خميس، وخالد عز.

حققت أغنية البضاعة أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر يوتيوب

أغنية البضاعة من كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع:سيروس، وتقول كلماتها "الحب ما يحتاج وقت ومواعيد .. وما ينشرى ويباع مثل البضاعة والقلب سجن الحب وضلوعه القَيد .. والعشق جمر اشواق يبغي شجاعة القلب مثل الحر وملاعب الصيد .. يحب صيد اللي يزيد ارتفاعه ما يبغي اللي بين حزن و تناهيد .. ما عنده لطول الدروب استطاعة واللي ما بين الغيد هو سيد الغيد .. عن حب غيره صار عندي مناعة ادرى عليه إمن الزلل والمناقيد .. واحفظ وقاره مثل حفظ الوداعة ياهي ياهي ياهي .. ياهي ياهي ياهي الحب .. وما ينشرى ويباع مثل البضاعة واحب في شخصيته كل تعقيد .. متناقض ما بين هيبه وطاعة اكبر من العادات ومن التقاليد .. وابلغ من الحكمة وصدق القناعة فيه الوصوف اللي سواة العناقيد .. يلقى بها العاشق دواه وضياعه ليلة وصاله كنها ليلة العيد .. لو ما حصل من شوفته غير ساعة لعيونه اسوق القدم واطوي البيد .. لا بارك الله فالهجر والقطاعة كل شي احبه فيه من دون تحديد .. واخاف تلويحة ايديه ووداعه

كان قد طرح المهندس حديثًا أغنية جننت قلبي والتي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك أكبر أطماعي يا نبض قلبي ويا أغلى مطاليبه.