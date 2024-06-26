تسريب فيديو فاضح لـ بيرين سات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت النجمة التركية بيرين سات “ترند” شبكات التواصل الاجتماعي، عقب تسريب مقطع فيديو بملابس البحر على متن يخت، في إجازة مع زوجها الموسيقي كنان دوغلو.

وظهرت سات بالبيكيني في عرض البحر أثناء قفزها من متن يخت، على سواحل مدينة بودروم. وأثار الفيديو جدلاً واسعاً في تركيا عقب تسريبه مرفقاً بتعليق صوتي حمل انتقادات نابية بحق سات، ما دفع قناة EkolTV التي نشرت التقرير إلى التنصل من التعليق الصوتي.

وعلى الصعيد الفني، من المتوقع أن تشارك سات زميلها كيفانش تاتليتوغ بطولة عمل درامي في ثنائية تتكرر للمرة الثالثة بينهما، من خلال مسلسل “إذا خسر الملك” Kral Kaybederse.

يُذكر أن بيرين سات حققت شهرة واسعة عربية من خلال مجموعة من المسلسلات، من أبرزها “العشق الممنوع” بدور “سمر”، في عام 2008.