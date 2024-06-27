شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت إلى 44 كيلو.. هل صراع أنجلينا جولي مع براد بيت سبب نحافتها الشديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بسبب أحدث ظهور لها، والنحافة الكبيرة الظاهرة عليها، بالإضافة إلى وشمها الجديد: طائر السنونو.

وكتب أحد المعلقين على الإنترنت: "إنها نحيفة جدًا، في حين كتب آخر، "إنها تبدو هيكلية تقريبًا!"، ومن ثم أكد أحد المصادر المقربة من جولى لـ intouch، أن الممثلة التي تبلغ من العمر 49 عامًا، تزن 44.5 كيلو أو 98 رطلا.وأشار المصدر قائلا:" تعرف أنجلينا جولى أنها نحيفة، وعندما ترتدى الملابس المكشوفة سيبدأ متابعيها في التحدث حول الأمر".

وأشار مصدر أخر للموقع أن جولى ترتدى ما تراه مناسبا، وانها لا تتضور جوعا من أجل الظهور هكذا، وعلى العكس فإنها واثقة من مظهرها بشكل كبير.

وأكد مصدر أخر لنفس الموقع قائلا:" إن حرب أنجلينا جولى مع براد بيت، وخاصة معركة حضانة أطفالهم "مادوكس، 22 عامًا، باكس، 20 عامًا، زاهارا، 19 عامًا، شيلوه، 18 عامًا، نوكس، 15 عامًا، وفيفيان"، لها أثرها الحقيقي".

وتابع المصدر قائلا:" لا تأكل أنجلينا جولى عندما تشعر بالتوتر، وهو ما تشعر به في الفترة الأخيرة، كما أنها من الأشخاص الذين ينسون الطعام".