شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين فى مسابقة الخليج 365 لحضور حفل محمد حماقي ليالي مصر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل عدد كبير من جمهور محمد حماقي علي صفحة الخليج 365، لمسابقة حضور حفل ليالي مصر والتي يحييها محمد حماقي غدا في استاد 30 يونيو، وفاز في المسابقة 40 شخصا وهم كالتالي



الفائزين

1. فرغلي احمد

2. محمود المصري

3. يوسف ربيع

4. إيهاب موسي كلوسا

5. مؤمن أسامة

6. محمد حمو

7. ياسا صبري

8. يوسف خضر

9. سامح النجار

10. نورهان مسعد

11. عبده أبو هندي

12. محمد مصطفي

13. محمود خالد

14. أبو عمرو

15. خالد رمضان

16. محمد مصطفي

17. اميرة العين

18. محمد عثمان

19. محمد علي سلطان

20. مصطفي البوش

21. السيد أبو ايات

22. سهير صبحي

23. عبد الله رجب الشيربيني

24. عمار سنو

25. يوسف مجدي

26. عبير سويد

27. مالك ماجيكو

28. عبد الفتاح صلاح

29. عمر محمد كمال

30. مايكل مراد

31. عبد الله اشرف همام العقبي

32. مصطفي ممدوح

33. مروان ياسين

34. يوسف علي

35. سعيد شرف

36. إسماعيل سعيد

37. يوسف شعبان

38. عمر احمد

39. فاطمة الزهراء

40. نهلة السيد



وعلى الفائزين الحضور لمقر جريدة الخليج 365 6 شارع وزارة الزراعة ناصية شارع الثورة أمام المصل واللقاح لاستلام دعوات حضور الحفلة بداية من الساعة 10 صباح غد الجمعة.