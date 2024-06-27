أحلام بأقوى تصريح عن رد فعل أنغام: إسمي يشرّف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عن صمتها إزاء رد فعل زميلتها المصرية أنغام في مؤتمر صحافي على هامش “مهرجان موازين”، حيث نادتها صحافية بـ”أحلام” بدلاً من اسمها.

وردّت المطربة الخليجية عبر حسابها الرسمي في موقع “إكس” على تدوينة جاء فيها أن الموقف أساء للمؤسسة الإعلامية التي تمثّلها الصحافية.

وقالت الشامسي: “مع احترامي لك، اعتذر منك أسأت الردّ؟! اسمي ليس إساءة لأي أحد أبداً، أنا أحلام وهي أنغام وسبق أن أخطأت إعلامية باسمي في أحد المؤتمرات ونادتني باسم فنانة أخرى ورددت حينها بأنني أتشرف ونقطة”.

وأضافت: “اسمي ليس إساءة، بل تشريف. والمؤكد أنّ مهرجان بقدر وقيمة “موازين” من دعا اسماً كبيراً مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة إليها وحروفنا قريبة من بعض. وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان، أحلام صوت الخليج اسم مُشّرف”.

وكانت أنغام أبدت امتعاضها عقب الخطأ في مناداتها.