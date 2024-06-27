كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل تعاونه مع أحمد عز خلال الفترة المقبلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم كريم عبد العزيز، عن تفاصيل عديدة بشأن التعاون الذي سيجمعه مع النجم أحمد عز خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش مؤتمر إعلان تفاصيل النزال التاريخي بين جوشوا ودوبوا في نزال موسم الرياض على استاد ويمبلي بلندن يوم 21 سبتمبر المقبل.

ووجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا لكريم عبد العزيز عن حقيقة وجود مباراة ملاكمة تجمعه مع أحمد عز، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، ليرد "كريم" : "هنلعب.. عز حبيبي وصاحبي، هنجيب حلمي والسقا ونلعب، هتتبسطوا إن شاء الله".

وبشأن من سيكسب في المباراة التي تجمعه مع عز، فأجاب كريم: "احنا الإتنين هنكسب"، ليقاطعه عمرو أديب "بلاش مبالغة بقى"، ليرد عليه كريم: "خلاص أحمد حلمي هيكسب.. هنيدي هيكسب".

وتابع كريم عبد العزيز: "عز أخويا واشتغلنا مع بعض قبل كدة سينما وإعلانات، وعز راجل محترم ونجم كبير جدا، وعملنا مع بعض كيرة والجن من 4 سنين، وبحكم الكورونا والأزمات محدش سمع عننا حاجة خالص".

وأضاف كريم: "لما معالي المستشار وطارق العريان وعز كلموني عشان أعمل ضيف شرف في ولاد رزق 3 عملت كدة عشان مع أخواتي وأصحابي".

وعن المفاجأة الخاصة به مع أحمد عز، أضاف: "بنحضر حاجة جديدة، وبنحضر كذا حاجة مع معالي المستشار وفي اجتماعات عشان فيه مفاجآت قريبة، وفيه حاجة أنا وأحمد عز مع بعض تاني وقعدنا مع بعض كذا قعدة، وروحت جاملت أحمد في فيلمه وهو هيجي يجاملنا في فيلمنا ومعندناش أي حسابات تانية كجيل كلنا والله".

يذكر أن، نزال الملاكمة يقام ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن على استاد ويمبلي، يوم 21 سبتمبر المقبل، ويشهد أول مواجهة بين أنتوني جوشوا ودانيال دوبوا، والتقطت كريم عبد العزيز صورة تجمعه بهما.