شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: الجمهور المصرى راق وحفلى كان بمثابة "عرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كاظم الساهر



كاظم الساهر

وأضاف: "بالنسبة لي كانت ليلة سعادة على المسرح، فأنا سعيد جدا بالحفل وهذه التجربة في مصر، فكانت ليلة رائعة للغاية، كانت بمثابة العرس".

كاظم الساهر

وكان للجمهور ظهور مميز خلال الحفل، حيث قام أحدهم باقتحام المسرح لالتقاط صورة مع القيصر، فضلا عن قيام إحدى المعجبات بمنحه دبدوبا أحمر ليمازحها كاظم، لتقوم أخرى بطلب الزواج منه، ليرد عليها مازحا: ليا الشرف ولكن خلاص القلب راح.

تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.



كاظم الساهر الجمهور المصري راقي وحفلتي كانت بمثابة عرس