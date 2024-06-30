شكرا لقرائتكم خبر عن الطاحونة الحمراء والحضيض والسد واللعبة تحصد جوائز مهرجان فرق الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ46 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم الذي أقيم حفل ختامه اليوم على مسرح السامر، وتشكلت لجنته من مهندس الديكور فادي فوكيه، والموسيقي وليد الشهاوي، والفنان ياسر علام، والدكتور جمال ياقوت، والدكتور أيمن الشيوي، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي، جوائز المهرجان حيث حصل على أفضل أشعار مركز ثالث طارق علي عن عرض اتجاه واحد لفرقة قومية الاسماعلية، والمركز الثاني حصل عليها الشاعر مسعود شومان عن عرض الثأر ورحلة العذاب لقومية المنصورة، وحصل المركز الاول عن عرض الطاحونة الحمراء لفرقة قومية القاهرة.

وجاءت جوائز الموسيقى كالتالي: حصل على المركز الثالث كل من: بهاء صبحي ومحمد الدمراوي، أما المركز الثاني حصل عليه رفيق يوسف عن عرض إتجاه واحد لفرقة قومية الإسماعيلية، أما المركز الأول فحصل عليه زياد هجرس عن عرض الطاحونة الحمراء لقومية القاهرة، أما جوائز السينوغرافيا فقد حصل على أفضل ملابس مركز ثالث نهاد السيد عن عرض الطاحونة الحمراء، وحصل على المركز الثاني شادي قطامش عن عرض قومية قنا، أما المركز الأول فحصل عليه الدكتور أحمد عبد العزيز عن عرض ياعزيز عيني لفرقة طنطا، وحصل علي أفضل إضاءة مركز أول أحمد أمين عن عرض الطاحونة الحمراء، أما جوائز الديكور فحصل على المركز الثالث فاطمة أبو الحمد عن عرض اللعبة لقومية سوهاج ، أما المركز الثاني حصل عليه هنا عادل عن عرض السد لقومية البحيرة، والمركز الأول دكتور أحمد عبد العزيز عن عرض ياعزيز عيني لفرقة طنطا.

أما جوائز التأليف حجب المركز الثالث، أما المركز الثاني حصل عليه إسراء محمود عن عرض السد، وحصل على المركز الأول محمد علي إبراهيم عن عرض دوار بحر لفرقة عين حلوان، أما جوائز الاستعراضات فحصل على المركز الثالث إبراهيم كايو عن عرض يا عزيز عيني لفرقة طنطا، وحصل على المركز الثاني شريف مبارك عن عرض السد لفرقة قومية البحيرة، وحصل على المركز الأول محمد بحيري عن عرض الطاحونة الحمراء لفرقة القاهرة، وحصلت علي المركز الثالث في جوائز التمثيل نساء مناصفة بين بوستينا هاني، ومارينا أمين عن عرض ياعزيز عيني، أما المركز الثاني مناصفة بين مشيرة رياض لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي ونور رامز عن عرض السد لفرقة البحيرة، أما المركز الأول رنا خالد عن عرض ملحمة السراب لقومية الشرقية.

بينما جوائز التمثيل رجال فقد حصل على المركز الثالث محمد بحيري عن عرض الثأر ورحلة العذاب لقومية المنصورة، أما المركز الثاني فقد حصل عليه مناصفة زياد عباس لفرقة الشيخ زايد، ومحمد أمين عن عرض الطاحونة الحمراء لفرقة القاهرة، أما المركز الأول فحصل عليه محمد نصر عن عرض دوار البحر لفرقة عين حلوان، أما جوائز الإخراج فقد حصل على المركز الثالث مناصفة بين مارك صفوت ومحمد عفيفي عن عرض السد، وحصل على المركز الثاني حصل عليه حسام التوني عن عرض الطاحونة الحمراء، أما المركز الأول فقد حصل عليه إبراهيم الفرن عن عرض الحضيض لقصر ثقافة الأنفوشي، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عرض كيد الباسوس لخصوصية العرض، والأداء الجماعي لعرض إبن الايه لفرقة الشيخ زايد.

المهرجان القومي للمسرح



الطاحونة الحمراء والحضيض والسد واللعبة يحصدون جوائز مهرجان فرق الأقاليم



الطاحونة الحمراء والحضيض والسد واللعبة يحصدون جوائز مهرجان فرق الأقاليم



الطاحونة الحمراء والحضيض والسد واللعبة يحصدون جوائز مهرجان فرق الأقاليم