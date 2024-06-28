تاريخ ميلادي.. رقصة عمر | أحدث أغاني كاظم الساهر على مسرح القاهرة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أمتع القيصر كاظم الساهر حضور حفله بالقاهرة بعدد من أغاني ألبومه الجديد “مع الحب”، الذي يقدم له جولة غنائية عربية مميزة، حصلت على حضور جماهيري مميز وتستمر لأخر الموسم الصيفي الجاري.

قدم الساهر عدد من أغاني مع الحب، ومنها “عيد العشاق، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، عصفورتي، لاتطلمه، الليل” مع فرقته الموسيقية التي تميزت العزف الرائع الذي صاحب صوت القيصر وأبهر الحضور الذي رفع شعار الإنصات الكامل.

كما قدم قدّم القيصر مع فرقته الموسيقية مجموعة من أشهر قصائده في التسعينيات وبداية الألفينيات “زيديني عشقًا، هل عندكِ شك، إلا أنتي”، وسط إنصات من الجمهور والتصفيق الحاد في الفواصل الموسيقية للأغنية.

تمتاز حفلات القيصر كاظم الساهر بتواجد عدد كبيرمن أشقاؤنا في الدول العربية، وهذا ماحدث بشكل مميز في حضور حفل القاهرة، الذي اجتمع فيه عدد كبير من محبي القيصر من العراق والكويت والإمارات، الذين توجهوا إلى مصر خصيصًا لحضور الحفل

صعد كاظم الساهر المسرح وسط حفاوة كبيرة من الحضور ودقائق من التصفيق، قدم لهم القيصر التحية ولفرقته الموسيقية، وأبدى سعادته باحتفاله بألبومه الجديد مع جمهوره في القاهرة.

يعتبر الحفل هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.

أحيا كاظم الساهر حفله الغنائي في الإمارات، وهو الأول بعد طرح ألبوم “مع الحب”، الذي تم تخصيص جولة غنائية كبرى في عدد من الدول العربية، يضم الألبوم 13 أغنية: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

كان طرح كاظم الساهر حديثًا كليب “يا وفيّة”، الذي سجل أكثر من مليوني مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج: ثيري جورج فيرنير.

تقول كلماتها: “الله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ، ‏ألله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني ألله ألله يعلم يا وفَّية كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ، ‏ ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال بكى قلبي فرحًا، ودمع العين سال، بكى قلبي فرحًا ودمع العين سال، من قال لا يبكي الرجال”.