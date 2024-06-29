منال عبد اللطيف تثير الجدل: "بفكر أقلع الحجاب وبتوحشني منال المنطلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف ضيفة ببرنامج "قعدة ستات" تقديم مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت منال خلال حديثها عن السبب وراء ابتعادها عن الفن، وقرار ارتدائها الحجاب، وعن علاقتها بنجوم الوسط الفني، إلى جانب العديد من الخبايا والأسرار الخاصة بحياتها الشخصية التي كشفت عنها لأول مرة.

وعن تفكيرها في خلع الحجاب قالت: "أنا ليه بفكر أني أقلع الحجاب، ليه الفكرة بتراودني لأن أوقات بتوحشني منال المنطلقة، وأنا بطبيعتي منطلقة وأوقات بتوحشني منال وابقى عايزة انطلق في كل حاجة وأن مفيش حاجة تقيدني لكن سريعًا بقول لأ أنتي تدعي ربنا انه يثبتك لأن دي خطوة مش هينة على طول برجع لدماغي فورًا لكن بتراودني الفكرة طبعًا بتراودني ".

واستكملت: "وكل ما بتيجي الفكرة على بالي وأول يا منال اقلعي بقى الحجاب وبعدين أقول لنفسي انتي اخدتي الخطوة وقعدتي السنين دي، والفكرة اللي بتلح عليا ان ان شاء الله لما بنتي الكبيرة فرح تتجوز بفكر أني في الفرح أقلع الحجاب مش عارفة ليه بس الفكرة دي بتزن عليا ومش ضروري ألبس فستان مفتوح أهم حاجة أني أكون منطلقة لأن دايمًا الطرحة بتضايقني وأقعد طول الوقت أظبطها، وبقالي 11 سنة محجبة".

وعن نظرة المجتمع لها قالت إذا قررت خلع الحجاب قالت: "انا بحترم رأي الناس لكن في مناطق شخصية بتاعتي مش بتاعتكم محبش حد يتدخل فيها، ورأي الناس يحترم لكن انا اللي على قناعتي هعمله وطالما مابيضرش حد يبقى محدش له دعوة بيا، وحتى السوشيال ميديا مبخافش منها، وانا مابيشغلنيش غير دائرتي الأولى جوزي ووالدي وبناتي وصديقاتي المقربات غير كده اللي برا دايرتي براحته".

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