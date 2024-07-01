بسمة وهبة تُعلن مقاضاة شركة شحن عالمية بسبب نجلها.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، مقاضتها شركة شحن عالمية نتيجة تأخرها في إرسال أشعة نجلها إلى ألمانيا لفحصها من قبل أحد الأطباء، مما نتج عنه تراجع في حالته الصحية.

وقالت "وهبة" في مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "الرسالة دي لشركة الشحن مش هسيبكم، لأنكم تسببتم في سوء الحالة الصحية لابني".

وتابعت: "أنا جيت من السعودية يوم 26، وابني كان تعبان وخد كذا حقنة في العمود الفقري ما ريحتهوش، وبعتنا لدكتور في ألمانيا قال لازم عملية".

وواصلت: " الدكتور طلب مننا أشعة MRI، وبالفعل تمت وقولت له في مصر أسرع من السعودية لأن المسافة بين السعودية وألمانيا أطول وقولتله هبعتها ليك في مكتب في المطار، وقالوا هتوصل في 48 ساعة".

وأشارت: "قعدت عندهم أيام 26 و27 و28 و29 صحيوا من النوم وبعتوا الـCD للندن، واكتشفوا أنها جات غلط وبعتوا لألمانيا، والمفروض تروح فرانكفورت بعتوها لبلد تانية في ألمانيا وابني الوجع بيزيد عليه والمفروض يعمل العملية".

وأوضحت: "ابني عريس وفرحه بعد أسبوعين، وربنا ميجبش لينا إلا الخير لكن أنتم تسببتم في شر، وإحنا أجلنا الفرح علشان العملية تتعمل بسرعة ويتخلص من آلامه، ولو كنت بعت حد وركبته طيارة كان تقريبًا هيكون نفس السعر لأنكم أسعاركم غالية، ومش هسيبكم وهقاضيكم مش في مصر بس وبره مصر كمان".