نشرة منتصف الليل: استثناء هذه الأنشطة من مواعيد غلق المحلات.. وتفاصيل التغيير الوزاري وعدد الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

الغلق 10 مساءً.. ننشر عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم

تبدأ وزارة التنمية المحلية خلال الساعات المقبلة، ومع بداية شهر يوليو 2024 في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات العامة والمطاعم والمولات والورش والكافيهات.

وشدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في توجيهاته للمحافظين، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بمواعيد عمل المحلات.

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استثناء هذه الأنشطة من المواعيد الجديدة لغلق المحلات- (تفاصيل)

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

واستثنت اللجنة من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

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المقدم 150 ألف جنيه.. أسعار شقق الإسكان المتميز "فالي تور" وأنظمة السداد

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية حجز شقق "فالي تور" في حدائق أكتوبر، اليوم 30 يونيو، بمقدم حجز يبلغ 150 ألف جنيه.

التقديم سيكون متاح عبر الموقع الإلكتروني http://www.reserve.newcities.gov.eg/، بداية من اليوم الأحد، حيث يصل عدد الوحدات المطروحة 984 وحدة، مساحة الوحدات تتراوح من 95-100 متر، على أن يكون تسليم الوحدات فوري.

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مصطفى بكري يكشف لمصراوي تفاصيل التغيير الوزاري وعدد الراحلين

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري المرتقب وعدد الوزراء الراحلين.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الخليج 365 ينشر لاحقًا، إن موعد الإعلان عن التغيير الوزاري الأربعاء المقبل ٣ يوليو، والذي يتزامن مع ذكرى انتصار ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وأوضح أن التغيير الوزاري سيشمل ١٨وزارة بينهم وزارات سيادية وخدمية ومعظم الوزارات الاقتصادية.

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بـ18.7 مليار يورو.. مدبولى: توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات مع تحالفات وشركات أخرى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التي حضرها عدد كبير من الوزراء، والمسئولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأعرب مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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الأرصاد تحذر من منخفض الهند الموسمي

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر غدًا الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، إذ يضرب البلاد منخفض الهند الموسمي.

غدًا بداية ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي عن اليوم بمعدل من 2 إلى 3 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية والمحسوسة 39، وتسود أجواء شديدة الحرارة في النهار ومحافظات الجنوب، وأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية فترات النهار، مستكملة: البحران مؤهلان لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

وواصلت غانم: في الليل تصبح الأجواء مائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، إذ تنخفض درجات الحرارة مع وجود نشاط للرياح، يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مردفة: لا تزال البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع الكتل الهوائية رطبة، ما يؤدي على ارتفاع نسب الرطوبة.

وحذرت غانم من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، ما يزيد من إحساس الارتفاع في درجات الحرارة فترات الظهيرة من 12 ظهرًا لـ 5 عصرًا، موصية بارتداء غطاء للرأس والملابس الفاتحة، وتناول قدر كبير من السوائل.