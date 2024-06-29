شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يغنى مع حماقى "ما بلاش".. والنجم: هو فيه حلاوة كده فى الدنيا تجننوا والان مع تفاصيل الخبر

غنى الجمهور مع النجم محمد حماقى، أغنية "ما بلاش" بحفلة الغنائى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، المقام حاليا في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وطلب منهم أن يشعلوا فلاشات الموبايلات، ثم غنى الأغنية صولو لوحده، وبعد انتهاء الأغنية قال للجمهور: "هو فيه حلاوة كده فى الدنيا تجننوا".

يأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.