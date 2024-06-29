شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يختتم حفل ليالى مصر بأغنية "أحلى حاجة فيكى" والان مع تفاصيل الخبر

اختتم النجم محمد حماقى حفله الغنائى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، المقام في استاد الدفاع الجوي – استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، بأغنية أحلى حاجة فيكى، ثم قال للجمهور: "شكرا جدا وهنتقابل تانى فى حفلات كتير"، وتم عرض الألعاب النارية بعد نهاية الحفل.

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.